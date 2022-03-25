Mesut Özil'in eşi Amine'nin yeni arabası

Amine Gülşe'nin yabancı plakalı aracının değeri dudak uçuklattı.

Kadro dışı kalmasıyla konuşulan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe Etiler'de görüntülendi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe'nin keyfi yerinde olduğu gözüktü.

18 MİLYON TL

Türkiye'deki değeri 18 milyon TL olan lüks cipi dikkat çeken Amine Gülşe'nin aracının plakası ise yabancıydı. Takvim'de yer alan habere göre, Mesut Özil'in Almanya'dan yaklaşık 500 bin Euro'ya aldığı 'Almanya' plakalı Lamborghini marka otomobilini Türkiye'ye getirttiği öğrenildi.

EKRANA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Gülşe, Özil ile evlendikten sonra veda ettiği oyunculuğa geri dönmeyi düşünmüyor. Gülşe "Şu an ev dekorasyonuyla ilgili bir projem var. Senaryosu iyi olan bir iş olursa setlere dönmeyi düşünürüm" dedi.