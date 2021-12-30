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    Mete Gazoz’un sevgilisi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un, sevgilisi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 10:13
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    Mete Gazoz’un sevgilisi

    Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez GQ Ödülleri Töreni’nde objektiflere yansıdı. Gazoz'un sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu.

    GRAFİK TASARIMCISI

    Ayvaz’ın kimliği merak konusu oldu. Melike Ayvaz’ın da sevgilisi gibi sporcu olup olmadığı merak edilirken, genç kadının grafik tasarımla ilgilendiği ortaya çıktı.

    Çizimleriyle dikkat çeken Ayvaz, çalışmalarında sıklıkla Mete Gazoz’a da yer veriyor.

    Mete Gazoz’un sevgilisi #1

    Mete Gazoz’un sevgilisi #2

    Mete Gazoz’un sevgilisi #3

    Mete Gazoz’un sevgilisi #4

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