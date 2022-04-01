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    Mete Horozoğlu'nun yeni imajı

    46 yaşındaki Mete Horozoğlu, Amerika'ya yerleşince imajını da değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 07:10
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 07:24
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    Mete Horozoğlu'nun yeni imajı

    Yıllardır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mete Horozoğlu'ndan haber var.

    Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu Türkiye'yi terk etmiş ve ABD'de yaşamaya başlamıştı.

    SAÇLARINI UZATTI

    Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu sakallarını uzatıp, saçlarını ördürmeye başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı.

    Horozoğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun takipçileri yorum yağdırdı.

    FETÖ İDDİASI

    Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

    Mete Horozoğlu nun yeni imajı #1

    Mete Horozoğlu nun yeni imajı #2

    Mete Horozoğlu nun yeni imajı #3

    Mete Horozoğlu nun yeni imajı #4


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