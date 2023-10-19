Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu bakıcısı Adile Şener'e ulaştı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu aradığı bakıcıyı buldu.

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DNA testi ve mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinlik kazanan Duygu Nebioğlu, önceki gün katıldığı programda hayat hikayesini anlattı.

Antalya'da dünyaya gelen, iki aylıkken bir köyde bakıcı kadına terk edilen, yetiştirme yurdunda büyüyen ve 6 yaşında evlat edinilen ikizlerden Duygu Nebioğlu, "Umarım hayattadır" dediği bakıcı kadını buldu.

Nebioğlu hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Yaşam mücadelesi veriyormuş"

"30 Mayıs 1988 tarihinde Antalya Devlet Hastanesi'nde gece 4.30'da dünyaya geldim. İkiz kız kardeşim Sevgi benden önce doğdu. Annem Suphiye Orancı kendi annesi tarafından dışlanmış, şiddete maruz kalmış, evden kovulmuş bir kadın olarak tek başına Antalya'da yaşam mücadelesi veriyormuş. 2007 yılında fotoğrafını gördüm, çok güzel bir kadın. Daha sonra Skype'tan da görüştük. Annesi yüzünden birçok talihsiz olay yaşamış. Hamileliğinde yiyecek bir şey bulamadığı için komşularından yemek alırmış."

"Teşekkür ediyorum"

Duygu Nebioğlu, "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. Beni şu an izliyorlarsa 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra 'Annesi nerede' diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" şeklinde konuştu.

Duygu Nebioğlu, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "Yaa sen nasıl bir kadınsın Adile teyzem. Bana bebekliğimi gösteren, neler olduğunu anlatan, 35 yıldır fotoğraflarımızı saklayan kadın" ifadelerini kullandı.