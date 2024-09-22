Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi Geçtiğimiz gün sahnede şarkı söylerken hayatını kaybeden Metin Arolat, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi

Sanat camiasının acı kaybı...



Geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir mekanda sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat'ın son yolculuğunda bugün sevenleri bir araya geldi.

Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde sanat camiasından Arolat'ın arkadaşları da yer aldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Törene sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Esra Erol, Seda Bakan, Demet Akalın, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz ve Demet Sağıroğlu gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Birçok ünlü isim Arolat'a vedasında gözyaşlarını tutamadı.

DEFİN İZMİR'DE YAPILACAK

Arolat'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yarın toprağa verilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi.

Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de yarın cenaze namazı kılınacak ve sanatçı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

NE OLMUŞTU

Metin Arolat önceki gece sahne aldığı mekanda fenalaştı. Sahnede rahatsızlanan Arolat, konserine ara verdi.

Kulise geçen Arolat, ‘sol kolum uyuşuyor’ dedikten sonra gömleğini çıkardı. Biraz dinlendikten sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak kısa süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.

Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.