Metin Arolat: Karton üzerinde yattım

Yıllar sonra itiraflarda bulunan Metin Arolat, ünlü olmadan önceki hayatını anlattı.

49 yaşındaki şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İpek Açar’ın TRT Müzik’te yayınlanan “İpek Yolu” programına konuk oldu.

Bu günlere gelmesinin kolay olmadığını söyleyen Arolat, yönetmenlik yapmak için geldiği İstanbul’da yaşadığı zorlukları da anlattı.

"AŞIK OLDUM"

İStanbul'a geldiğinde kartonun üzerinde yattığını anlatan Arolat, "İşletme okuyordum ama bir reklam çekimi gördüm ve aşık oldum.

"CEBİMDE 20 LİRA VARDI"

İstanbul’a yönetmenlik için geldim. Ali Özgentürk film çekecek diye duymuştum. Cebimde 20 lira vardı ve film ertelendi. Amcamın evi vardı ama içinde eşya yoktu.

"BAKKALA GİDİP KARTON ALDIM"

Ben de bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Fakir edebiyatı değil bu, gerçekten yaşadım... Cebimde 20 lira vardı, günlük bir simit alıp yiyebiliyordum.” dedi.