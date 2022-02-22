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    Meyra klip çekiminde hamile olduğunu öğrendi

    Şarkıcı Meyra, klip çekiminde müjdeli haberi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 08:30
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    Meyra klip çekiminde hamile olduğunu öğrendi

    "Ağladın Ya", "Karar Bize Ait" ve "Aşklayalım" gibi sevilen şarkıların altına imzasını atan Meyra'nın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı.

    Ünlü sanatçı, "Boş Çerçeve" şarkısı için kamera karşısına geçtiği esnada oğluna hamile olduğunu öğrendi.

    İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

    Klip çekim sürecinde hamile olduğunu öğrenen Meyra, heyecanını ailesi ve ekibiyle paylaştı. Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile evli olan olan Meyra'nın 4 yaşında Ali Kerim adında bir oğlu var.

    Meyra klip çekiminde hamile olduğunu öğrendi #1


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