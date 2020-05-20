Koronavirüsün yayılmasını önlemekte büyük etkisi olduğu düşünülen maske kullanımı, şarkılara konu oldu.

Türkiye, alınan önlemler neticesinde yavaş yavaş koronavirüsün etkisinden kurtulmaya başladı.

Hem vaka hem ölüm sayısında düşüş yaşanırken, yine de tedbirli olmakta fayda var...

Sağlık Bakanlığı'nın sık sık uyarısını yaptığı sosyal mesafe kuralına, sokağa çıkma yasaklarıyla bir nebze de olsa uyulurken, maske konusunda ciddi hassasiyet söz konusu...

Çoğu ilde maskesiz dışarı adım atmak yasak... Çıkan da cezasını ödüyor.

MFÖ'DEN 'MASKE' ŞARKISI

Ve maskenin önemini yılların eskitemediği grup MFÖ bestelediği bir şarkı ile anlatmaya çalıştı.

Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsü, kendilerini karantina altına aldıkları evlerinden ayrı ayrı kayıt yaparak, 'Maske' adını verdikleri bir şarkı besteledi.

Şarkı, sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

MFÖ’den maske şarkısı İZLE