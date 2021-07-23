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MFÖ'den özel poz: 20 yıl sonra ilk defa

MFÖ'den özel poz: 20 yıl sonra ilk defa

2 yıl aradan sonra ilk konserini İzmir’de veren MFÖ, konser öncesi eski dostları ile deniz keyfi yaptı. bu anlardan bir kare sosyal medyada viral oldu.