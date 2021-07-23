Euro
10.0792
0%
Dolar
8.5542
-0.11%
Altın
497.73
0.04%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
277.652
1.00%
EXEN Coin
24.80
-0.60%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    MFÖ'den özel poz: 20 yıl sonra ilk defa

    2 yıl aradan sonra ilk konserini İzmir’de veren MFÖ, konser öncesi eski dostları ile deniz keyfi yaptı. bu anlardan bir kare sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MFÖ'den özel poz: 20 yıl sonra ilk defa

    Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 1.5 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine nihayet kavuştu.

    Türk müziğinin önemli gruplarından MFÖ, bayramın ilk günü İzmir’deki bir otelde sahneye çıktı.

    MFÖ, hareketli performansıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşatırken, grup üyeleri konsere deniz keyfi yaparak hazırlandı.

    DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

    Plajda eski dostları Feride Edige ile bir araya gelen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, eski günleri yâd etti.

    Mazhar Alanson üzerlerinde aynı renk plaj havlusunu bulunan dikkat çeken bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

    MFÖ den özel poz: 20 yıl sonra ilk defa #1

    “20 YIL SONRA İLK DEFA…”

    Alanson bu karenin altına “İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. İyi misafir ettiler, seyirci iyiydi… Biz de hasret kalmışız, 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük elbet ki bir günlüğüne.” notunu düştü.

    Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da viral oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir