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- MFÖ'den özel poz: 20 yıl sonra ilk defa
MFÖ'den özel poz: 20 yıl sonra ilk defa
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 09:55
- Güncelleme : 23.07.2021 - 10:33
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 1.5 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine nihayet kavuştu.
Türk müziğinin önemli gruplarından MFÖ, bayramın ilk günü İzmir’deki bir otelde sahneye çıktı.
MFÖ, hareketli performansıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşatırken, grup üyeleri konsere deniz keyfi yaparak hazırlandı.
DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF
Plajda eski dostları Feride Edige ile bir araya gelen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, eski günleri yâd etti.
Mazhar Alanson üzerlerinde aynı renk plaj havlusunu bulunan dikkat çeken bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
“20 YIL SONRA İLK DEFA…”
Alanson bu karenin altına “İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. İyi misafir ettiler, seyirci iyiydi… Biz de hasret kalmışız, 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük elbet ki bir günlüğüne.” notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada da viral oldu.