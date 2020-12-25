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    Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

    Ünlü şarkıcının evi, milyarder yatırımcı tarafından satın alındı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 09:07
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 09:47
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    Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

    "Pop'un Kralı" olarak tanınan Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'ın çiftliği satıldı.

    Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği çiftlik, şarkıcının eski arkadaşı Ron Burkle tarafından satın alındı.

    22 MİLYON DOLARA ALICI BULDU

    Daha önce Michael Jackson'a iş danışmanlığı yapan milyarder yatırımcı Burkle, söz konusu çiftlik için 22 milyon dolar ödedi. Jackson, eve 19.5 milyon dolar ödemişti.

    DEĞERİ DÜŞTÜ

    2015 yılında satışa çıkarılan Neverland'e 100 milyon dolar değer biçilmiş, bu fiyat 2017'de 67 milyon dolara ve son olarak geçen yıl 31 milyon dolara kadar geriledi.

    Michael Jackson ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı #1

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