- Haberler
- Magazin Haberleri
- Michele Morrone, İstanbul'da ödediği hesapla dikkat çekti
Michele Morrone, İstanbul'da ödediği hesapla dikkat çekti
Don Massimo Torricelli, rolüyle beğeni kazanan Morrone İstanbul'daki alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla yemek yedi. Yakışıklı oyuncu, 30 bin TL hesap ödedi.
- Haber Merkezi
- 09.10.2022 - 14:24
Netflix'te yayınlanan '365 Days' filmindeki Don Massimo Torricelli karakteri ile ün kazanan Michele Morrone, beğeniyle karşılanıyor.
Sık sık Türkiye'ye seyahat eden yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde megakent İstanbul'a geldi.
İtalyan oyuncu, gittiği bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
30 bin TL hesap ödedi
Morrone'un, dört arkadaşıyla girdiği restoranda ödediği hesap ise dudak uçuklattı.
Restoranda yaklaşık olarak 4 saat kalan oyuncu, toplamda 30 bin TL hesap ödeyerek dikkat çekti.