Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı

İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı Bülent Ersoy'dan açıklama geldi.

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki jüri üyeliğinden ayrılan 68 yaşındaki Bülent Ersoy, önceki gün rahatsızlanarak apar topar hastaneye götürüldü.

Mide kanaması geçiren Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"KANAMA GEÇİRDİM"

"Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Bülent Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok.

Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.