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    Mihre Mutlu tatilde

    Mihre Mutlu boşandıktan sonra kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:58
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    Mihre Mutlu tatilde

    2017’de hayatını ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile birleştiren Mimar Mihre Mutlu, 2019’da oğulları Ali’yi kucağına almıştı. Ama 11 Mayıs’ta evlilikleri bitti.

    Boşandı

    Tek celsede boşanan ve Çelikkol’u bırakıp kızlık soyadını kullanmaya başlayan Mihre Mutlu, ayrılık sonrası ilk tatiline çıktı.

    Arkadaşlarıyla takılıyor

    Aralarında Sibil Çetinkaya, Eliz Fındık, Narod Çetinkaya ve Neşem Erinç’in olduğu bir grup kız arkadaşıyla Çeşme’de moral depoluyor.

    Mihre Mutlu tatilde #1

    Mihre Mutlu tatilde #2

    Mihre Mutlu tatilde #3

    Mihre Mutlu tatilde #4


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