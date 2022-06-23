Mihre Mutlu tatilde

Mihre Mutlu boşandıktan sonra kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.

2017’de hayatını ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile birleştiren Mimar Mihre Mutlu, 2019’da oğulları Ali’yi kucağına almıştı. Ama 11 Mayıs’ta evlilikleri bitti.

Boşandı

Tek celsede boşanan ve Çelikkol’u bırakıp kızlık soyadını kullanmaya başlayan Mihre Mutlu, ayrılık sonrası ilk tatiline çıktı.

Arkadaşlarıyla takılıyor

Aralarında Sibil Çetinkaya, Eliz Fındık, Narod Çetinkaya ve Neşem Erinç’in olduğu bir grup kız arkadaşıyla Çeşme’de moral depoluyor.