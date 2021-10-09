İtalya'da Serenay Sarıkaya ilgi odağı oldu

İtalya'da Serenay Sarıkaya ilgi odağı oldu

Milano kentinde bir etkinliğe katılan Serenay Sarıkaya geceye damga vurdu.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, İtalya'nın Milano kentindeki etkinlikte kameraların karşısına geçti.

Sarıkaya Moda devi Bvlgari'nin etkinliğine dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte katıldı. Sarıkaya'nın marka elçisi olduğu etkinlikte yapay zeka tasarımı, Refik Anadol imzasını taşıyan üç boyutlu Serpenti Metamorphosis enstalasyonu ziyaretçilere sunuldu.

SERENAY İLGİ ODAĞI OLDU

Birçok ünlünün yer aldığı etkinlikte, objektiflerin Sarıkaya karşısındaki ilgisi gözlerden kaçmadı.

Sarıkaya'nın kameralara verdiği pozlar ise sosyal medyada ilgi ve beğeni topladı.

Ayrıca Jean-Christophe Babin ve Chiara Ferragni’nin Duomo Meydanı’nda açılış kurdelesini kestiği töreni Terazza Duomo 21’de özel bir parti izledi.