Milano'dan dönen Hande Erçel'den yeni kareler! Takipçileri kareleri beğendi

Daha önce birçok kez ayrılık iddiasıyla gündeme gelen ve her fırsatta yalanlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, Instagram hesabında Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırmıştı.

MİLANO'DAN SONRA

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, davetli olarak katıldığı Milano Moda Haftası'nda basının ilgi odağı olmuştu. Erçel, 32,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni karelerini peş peşe paylaştı.

Oyuncu paylaşımında, daha önce yayınlamadığı pozları paylaştı. 31 yaşındaki oyuncunun son paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.