Miley Cyrus: Beynim çalışmıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, et ve süt ürünü diyetine son verdi.

2014 yılından beri vegan beslenen dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, hayatında radikal bir karar daha aldı.

"BEYNİM ÇALIŞMAMAYA BAŞLADI"

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, artık beyninin düzgün çalışmamaya başladığını açıkladı. Yıllarca ağzına tek bir hayvansal gıda sokmayan ünlü şarkıcı, vegan olmayı bıraktığını söyledi.

ÇOK HEYECANLI

Artık et ve süt ürünlerini sınırsız tüketecek olan Cyrus, yeni hayatı içinde heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

EVDE DOMUZ BESLİYOR

Cyrus, çılgın karakterine yakışır bir şekilde evcil hayvan olarak bir domuz besliyor.