Dolar
7.3986
0.2153%
Euro
8.7412
-0.145%
Altın
1932.95
-0.5116%
Borsa
1087.1
0.2943%
G. Altın
458.893
-0.5038%
Bitcoin
83739.46
-1.3284%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Miley Cyrus: Beynim çalışmıyor

    Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, et ve süt ürünü diyetine son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 09:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Miley Cyrus: Beynim çalışmıyor

    2014 yılından beri vegan beslenen dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, hayatında radikal bir karar daha aldı.

    "BEYNİM ÇALIŞMAMAYA BAŞLADI"

    Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, artık beyninin düzgün çalışmamaya başladığını açıkladı. Yıllarca ağzına tek bir hayvansal gıda sokmayan ünlü şarkıcı, vegan olmayı bıraktığını söyledi.

    ÇOK HEYECANLI

    Artık et ve süt ürünlerini sınırsız tüketecek olan Cyrus, yeni hayatı içinde heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

    EVDE DOMUZ BESLİYOR

    Cyrus, çılgın karakterine yakışır bir şekilde evcil hayvan olarak bir domuz besliyor.

    Miley Cyrus: Beynim çalışmıyor #1

    Miley Cyrus: Beynim çalışmıyor #2

    Miley Cyrus: Beynim çalışmıyor #3

    Miley Cyrus: Beynim çalışmıyor #4

    Görüş Bildir