Miley Cyrus’tan yıkanma itirafı

ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, katıldığı bir yayında dört aylık karantina sürecinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, saç temizliği konusunda hayranlarını şaşırtan bir itirafta bulundu.

"SENİN İÇİN YIKANDIM"

Internette yayınlanan bir programa katılan ünlü şarkıcı, salgın nedeniyle karantinada geçirdiği dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı. Cyrus, “Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Elton John içindi.” dedi.

Cyrus, mayıs ayında ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger’in yaptığı yeni saç modelini Instagram hesabından paylaşmıştı.