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    Mina Derman, Mesut Yılmaz'ın akrabası çıktı

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca’nın kızını oynayan Mina Derman, Mesut Yılmaz’ın yeğeni Siret Derman'ın kızı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 13:03
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    Mina Derman, Mesut Yılmaz'ın akrabası çıktı

    Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor.

    Eski başbakanın akrabası

    Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Ali Seçkiner Alıcı, Gülenay Kalkan, Eren Vurdem ve Hakan Karahan’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide dikkat çeken bir isim de genç oyuncu Mina Derman oldu.

    Oktay Kaynarca’nın dizideki kızı Suna’ya hayat veren Derman'ın, eski başbakan Mesut Yılmaz’ın yeğeni Siret Derman’ın kızı olduğu ortaya çıktı.

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    Mina Derman, Mesut Yılmaz ın akrabası çıktı #2

    Mina Derman, Mesut Yılmaz ın akrabası çıktı #3

    Mina Derman, Mesut Yılmaz ın akrabası çıktı #4


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