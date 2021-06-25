Euro
10.3845
-0.21%
Dolar
8.6886
-0.23%
Altın
497.24
0.04%
Borsa
1.411
0%
Bitcoin
298.951
4.37%
EXEN Coin
30.06
1.82%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Mine Tugay, tacizcilere seslendi

    Ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisine sosyal medya aracılığıyla taciz eden kullanıcılardan şikayetçi olacağını duyurdu
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mine Tugay, tacizcilere seslendi

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, isyan etti.

    Kendisine gelen taciz ve hakaret mesajlarına tepki gösteren Tugay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    "HAKKIMI ARAYACAĞIM"

    Ünlü oyuncu, “Sosyal medyadan hakaret, taciz mesajlarının bir cezası var, biliyorsunuz değil mi? Hakkımızı aramayacağımızı düşünüyorsunuz değil mi?” sözlerini paylaşarak kendisini rahatsız eden kullanıcılardan şikayetçi olacağının mesajını verdi.

    Mine Tugay, tacizcilere seslendi #1

    Mine Tugay, tacizcilere seslendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir