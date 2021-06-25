Mine Tugay, tacizcilere seslendi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisine sosyal medya aracılığıyla taciz eden kullanıcılardan şikayetçi olacağını duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, isyan etti.

Kendisine gelen taciz ve hakaret mesajlarına tepki gösteren Tugay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Ünlü oyuncu, “Sosyal medyadan hakaret, taciz mesajlarının bir cezası var, biliyorsunuz değil mi? Hakkımızı aramayacağımızı düşünüyorsunuz değil mi?” sözlerini paylaşarak kendisini rahatsız eden kullanıcılardan şikayetçi olacağının mesajını verdi.