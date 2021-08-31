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    Mine Tugay, tatilden fotoğraf paylaştı

    Mine Tugay, ıssız bir sahilde güzel havanın ve denizin tadını çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 09:42
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    Mine Tugay, tatilden fotoğraf paylaştı

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Mine Tugay, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık alanlara girmeyi tercih etmiyor.

    BEĞENİ YAĞDI

    Mine Tugay, sosyal medya sayfasından kumsalda olan bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Issız kumsalda keyifli dakikalar geçiren Mine Tugay, düzgün fiziğiyle de takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    Bir dönem ekranların fenomen dizilerinde ‘Medcezir’de ‘Ender Serez’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, hayat verdiği karakterle milyonlarca kitleye ulaştı.

    Mine Tugay, tatilden fotoğraf paylaştı #1

    Mine Tugay, tatilden fotoğraf paylaştı #2

    Mine Tugay, tatilden fotoğraf paylaştı #3

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