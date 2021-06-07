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Mine Tugay tatile çıktı
42 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, siyah bikinisini giydi tatil pozunu verdi.
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 06:58
- Güncelleme : 07.06.2021 - 08:54
En son Zalim İstanbul dizisinde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmak istiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı.
"SONUNDA"
Yaz tatiline çıkan Tugay, bikinisiyle kumsalda poz verdi. Tugay, tatil fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı. Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı, saatler içinde 200 bine yakın beğeni aldı.