Mine Tugay, yüzündeki şişliği açıkladı

Yalı Çapkını'ndaki sahnesinde göz altındaki şişlikle gündeme gelen güzel oyuncu, geçmişte geçirdiği bir estetik operasyonunun neden olduğunu söyledi.

Güzelliği ile büyüleyen oyuncular arasında yer alan Mine Tugay, yer aldığı Medcezir dizisi ile ses getirmişti.

Geçirdiği estetik operasyonlarla da konuşulan 44 yaşındaki oyuncu, bu kez son dönemlerin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda boy gösterdi.

Mine Tugay'ın, dizideki bir anı sosyal medyada gündem oldu.

Gözündeki şişlik dikkat çekti

Bu güne kadar sayısız estetik operasyonu geçirdiği bilinen Mine Tugay'ın dizi sahnesinde yüzündeki şişlik göze çarptı.

Sosyal medyaya konu olan olay sonrasında açıklama geldi.

Mine Tugay, yüzündeki değişimin daha önceden geçirdiği bir operasyondan kaynaklandığını aktardı.

Geçmişte yapılan dolgu gözünün altında dondu

Ünlü oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim:) Sevgili dostlar, ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı.

"Rahat olun, ben iyileşiyorum"

Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek.

Güzel dileklerinizi aldım. Şimdiden çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yer alması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba gibi bir bölüm var, izleyin derim"