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    Mine Tugay'dan ilkokul fotoğrafı

    Mine Tugay, çocukluk yıllarına ait bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 07:18
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    Mine Tugay'dan ilkokul fotoğrafı

    Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, tatil paylaşımlarına kısa bir ara verdi. Tugay, bu sefer yaptığı paylaşımla takipçilerini maziye götürdü.

    5 YAŞINDAYIM

    Mine Tugay, 5 yaşında çekilmiş bir karesini sosyal medya sayfasından paylaştı. Tugay, annesine ısrar ederek kendisini 5 yaşında okula yazdırdığını açıkladı.

    "ERKEN BAŞLADIM"

    Mine Tugay, ardından takipçilerine şu soruyu yöneltti, “Okula başlamak zor oldu mu? Hatılıyor musun? Ben 5 yaşımda okula yazdırttım kendimi.

    Erken yaşta eğitime karşı mısınız? Yoksa faydalı mı buluyorsunuz?”

    Mine Tugay dan ilkokul fotoğrafı #1

    Mine Tugay dan ilkokul fotoğrafı #2

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