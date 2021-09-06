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    Mine Tugay'dan sonbahar paylaşımı

    Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 07:55
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    Mine Tugay'dan sonbahar paylaşımı

    Son olarak Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

    43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yaz tatilini Çanakkale Assos'da geçirdi. Güzel oyuncu, sık sık tatilde çekilen kareleri Instagram hesabından paylaştı.

    Instagram'da 3,4 milyon takipçisi olan Tugay, bu defa siyah elbisesi ve çizmeleriyle çekilen bir pozunu paylaştı.

    "GELSİN ARTIK SONBAHAR"

    Ünlü oyuncu paylaşımına "Gelsin artık sonbahar" notunu yazdı. Daha önce güneş çarpması da yaşayan Tugay gelen yorumlar üzerine "Yaz mevsimi ile derdim yok, malum güneş alerjisi" açıklamasını yaptı.

    Mine Tugay dan sonbahar paylaşımı #1Mine Tugay dan sonbahar paylaşımı #2

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