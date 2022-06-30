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    Mine Tugay'ın bahçesi

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Mine Tugay bahçe pozuyla nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 09:24
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    Mine Tugay'ın bahçesi

    Gülümse Kaderine, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif kullanan oyunculardan.

    Her paylaşımı gündem olan Tugay, yazın gelmesiyle yeni pozlarını evinin bahçesinden vermeye başladı.

    Bahçe pozları

    43 yaşındaki Tugay, süper mini elbisesiyle yine nefes kesti. Tugay'ın sevenleri bu pozlara, "Parlıyorsun", "Muazzam enerji ve güzellik" gibi yorumlar yaptı.

    İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçiye sahip.

    Mine Tugay ın bahçesi #1

    Mine Tugay ın bahçesi #2

    Mine Tugay ın bahçesi #3

    Mine Tugay ın bahçesi #4


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