Mine Tugay'ın eski hali

Geçtiğimiz günlerde derin yırtmaçlı gece mavisi elbisesi ile göz kamaştıran Mine Tugay da estetik güzeli çıktı.

44 yaşındaki Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur ve dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay, en son tatil pozlarını paylaşmıştı. Son olarak siyah bikinisi ile boy gösteren Mine Tugay'ın pozuna beğeni yağdı.

Estetiklenen ünlülerden

Doğal güzel zannedilen Mine Tugay'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Oyuncunun estetiksiz karelerini gören hayranları şaşırdı.

Eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılan Mine Tugay'ın kariyerinin ilk yıllarının, şu anki görünümünden oldukça farklı olduğu görünüyor.