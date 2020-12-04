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    Mine Tugay'ın ev hali

    Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Mine Tugay, yeni fotoğraflarını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 10:23
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    Mine Tugay'ın ev hali

    Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterine hayat veren Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.

    GÖĞÜS DEKOLTELİ

    Tugay, göğüs dekolteli siyah spor elbisesiyle ayna karşısında poz vedi. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Mine Tugay'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Mine Tugay ın ev hali #1

    Mine Tugay ın ev hali #2

    KUMRAL OLMUŞTU

    Öte yandan ünlü oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz aylarda imajını değiştirmişti. Tugay, uzun süredir kızıl renkte olan saçlarını kumrala boyatmıştı.

    Mine Tugay ın ev hali #3

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