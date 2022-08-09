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- Mine Tugay'ın göğüs dekolteli elbisesine yorum yağdı
Mine Tugay'ın göğüs dekolteli elbisesine yorum yağdı
Güzel oyuncu Mine Tugay, bu kez göğüs dekolteli pozlarıyla gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 09.08.2022 - 08:03
- Güncelleme : 09.08.2022 - 09:04
Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla takipçilerinin dikkati çeken oyuncu Mine Tugay, son yayınladığı karelerle de konuşulmayı başardı.
Yakın zamanda oynadığı dizilerden istediğini alamayan Tugay, bu defa göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi.
"Nasıl bir kadınsın"
Fotoğrafına yorum ve beğeni yağan Tugay için takipçileri, "Nasıl bir kadınsın" tarzında yorumlarda bulundu.