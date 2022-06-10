Mine Tugay'ın son pozlarına beğeni yağdı

Güzel oyuncu Mine Tugay, son pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Son olarak Gülümse Kaderine dizisindeki Neval karakteriyle ekrana gelen Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, çıtayı sürekli yükseltiyor. Beyaz teni ve turuncu saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu,şimdi de sütyensiz pozunu paylaştı.

Seçimi takipçilerine bıraktı

Her bir karesi sosyal medyada konu olan Mine Tugay, bu kez payetli ceket elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle göğüs dekoltesi veren Mine Tugay, takipçilerine "1,2,3?" diye sordu.