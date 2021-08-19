Miranda Kerr, Orlando Bloom hakkında konuştu

Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyleyerek, Bloom'u ağabeyi gibi gördüğünü anlattı.

Eski Victoria’s Secret modeli Miranda Kerr, eski eşi Orlando Bloom ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry hakkında övgü dolu sözler söyledi.

38 yaşındaki Kerr, Bloom ve Perry ile ilişkisini anlatırken, “Birlikte tatile gidiyoruz. Dönüm noktalarını hep birlikte kutluyoruz.” dedi.

"ÇOK SEVİYORUM"

Moments with Candace Parker adlı podcast yayınına katılan Kerr, Perry hakkında, “Onu seviyorum. Hatta onu Flynn’in babasından daha çok seviyorum.” sözlerini sarf etti.

"SİNİR BOZUCU BİR AĞABEY"

Kerr, Bloom hakkında konuşurken de “O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey.” dedi.

Kerr, esprili konuşmasında, “Katy onunla anlaşabilmem için bana yardım ediyor.” diye de ekledi. Perry hakkında, “Onun orada olmasından son derece memnunum, çünkü üzerimdeki baskıyı azaltıyor.” şeklinde devam etti.

"OĞLUMLA İYİ ANLAŞIYOR"

Kerr, söyleşide, Orlando Bloom ile Katy Perry 2016’da birlikte olmaya başladıklarında Perry ile nasıl tanıştıklarını da anlattı. Ünlü model, “Orlando Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler.” dedi.

Kerr ile 44 yaşındaki Orlando Bloom 2010-2013 yılları arasında evliydi. İkilinin 10 yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor. Kerr ile 44 yaşındaki Orlando Bloom 2010-2013 yılları arasında evliydi. İkilinin 10 yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor.