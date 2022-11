Miranda Kerr'den 4 çocuk itirafı

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, 4. kez anne olmayı düşündüğünü söyledi.

2010 yılında ünlü oyuncu Orlando Bloom ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten 11 yaşında bir erkek çocuğu bulunan Avustralyalı model Miranda Kerr, 2013 yılında bu evliliğini bitirmişti.

Miranda Kerr, 2017 yılında Snapchat'ın kurucularından Evan Spiegel ile evlendi. Çiftin, mutlu evliliğinden 4 yaşında Hart ve 3 yaşında Myles adında iki çocuğu dünyaya geldi.

"Kocam önemli"

Üç çocuğunun yanı sıra kendine ait kozmetik şirketinin işleriyle de ilgilenmek zorunda olan güzel model, önceliğinin her zaman ailesi olduğunu söyledi. Ker, katıldığı davette "Her zaman ailemi her şeyin önüne koymaya çalışıyorum. Ayrıca kocamla vakit geçirmek de çok önemli. Büyükannem bana kocamı her zaman ilk sıraya koymam gerektiğini öğretti" dedi. Kerr, büyükannesinin beş tane çocuğu ve çok sayıda torunu olduğunu da hatırlattı.

4. çocuğa sıcak bakıyor

Kerr, yeniden anne olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da cevap verdi. Ünlü model, Evan Spiegel'ın da kendisini yeni bir çocuk için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Kerr, dördüncü bebeğe sıcak baktığını da gizlemedi.