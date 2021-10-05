Mirasını çocuklarına bırakmayacak olan 13 milyarder

Zengin ünlülerin çocuklarının her zaman mükemmel bir hayata sahip olduğu düşünülür. Bazıları için pek de öyle değil... İşte servetini çocuğuna bırakmayı düşünmeyen 13 zengin...

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar, yormakla da kalmaz dertlendirir.

Bu kadar parayı ne yapacak diye sorguladığımız ünlü isimler, servetini çocuklarından bile saklıyor.

Mirasını çocuklarına bırakmamayı tercih eden dünyaca ünlü zenginlerin başka planları mı var bilinmiyor. Ancak "diğerleri" gibi bir hayat yaşamalarını istedikleri kesin.

Biraz acımasız gelse de bu konuda ciddi önlemler alanlar da var.

Nitekim milyonerlerin çocukları, para kazanmanın ne demek olduğunu anlayabilecek ve ebeveynin maddi imkanlarından yararlanamadıkları için kendi yollarını çizmek durumunda kalıyor. Aslında bir yandan da o kadar kötü bir durum değil..

İşte mirasını çocuklarına bırakmayı düşünmeyen 13 ünlü...

NİGELLA LAWSON

İngiliz bir gazeteci olan Nigella Lawson kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve dolayısıyla büyük bir servetin sahibi olmuştur.

Ünlü bir televizyon kişiliği, şef ve yemek kitabı yazarı da olan Nigella Lawson 13, 12 ve 11 yaşlarında olan 3 çocuğuna bir kuruş bile bırakmayacağını herkese açıklamıştır.

BİLL GATES

2013 yılında neden çocuklarına bütün varlığını bırakmadığını açıklayan Gates, şöyle konuşmuştu:

“Bence çocuklarınıza devasa miktarlarda para bırakınca onlara iyilik yapmış olmuyorsunuz. Warren Buffet ile biz daha tanışmadan önce Fortune dergisine verdiği bir röportajı okumuştum, tam olarak da bu konudan bahsediyordu. Düşündüğümde haklı olduğunu fark ettim, her ne kadar bazı insanlar bize çocuklarımıza kötülük yaptığımızı söylüyor olsalar da Melinda da ben de verdiğimiz karardan mutluyuz.”





GEORGE LUCAS

Star Wars evreninin haklarını 2012 yılında Disney’e sattığında büyük meblağlarda para kazanan Lucas 4.5 milyar dolarlık servetini 4 çocuğu arasında paylaştırmayacağını açıkladı.

2010 yılında Warren Buffet’ın kurduğu paylaşım platformuna katılan Lucas ölümüne kadar varlığının en az %50’sini ihtiyacı olanlara bağışlayacağına söz verdi.

MARK ZUCKERBERG

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg servetini çocuklarına bırakmayan en genç zenginlerden. Kendisi ve eşi Priscilla Chen kızları Max’in doğduğu günlerde sahip oldukları şirket hisselerinin %99’unu yardım kuruluşlarına bağışlamayı düşündüklerini açıklamışlardı.

STİNG

Dünyanın en başarılı rock starlarından biri olan Sting, şimdiye kadar edinmiş olduğu 270 milyon dolarlık servetini, 6 çocuğunun hiç birisiyle paylaşmayacağını açıkça belirtmiştir.

GENE SİMMONS

Amerika’nın en zengin kişiliklerinden biri olan Gene Simmons; şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, girişimci, oyuncu ve bir medya kişiliği olarak da tanınmaktadır.

Şu an 300 milyon dolar değerinde bir servete sahip olan başarılı ismin servetini çocuklarına bırakmayacağını açıklamıştır.

JACKİE CHAN

Dövüş filmlerinde canlandırdığı karakterlerle büyük başarılara imza atan ünlü ismin servetinin 350 milyon dolar değerinde olduğu ve bu servetini hayır kurumlarına bağışlayacağı bilinmektedir.

Jacki Chan yapmış olduğu bir açıklamada; eğer yeterince yetenekli bir oğlu varsa bu parayı kendisinin de kazanabileceğini, eğer değilse de sanatçının servetini boşu boşuna heba edeceğini, işte bu yüzden de oğluna servetini bırakmadığını söylemiştir.

TED TURNER

Ted Turner 2.2 milyar dolarlık servete sahip olan Ted Turner, CNN olarak bilinen Cable News Network’un kurucusu olarak tanınmaktadır. Beau, Teddy, Jennie, Laura ve Rhett Turner isimlerinde 5 çocuğa sahip olan ünlü kişiliğin servetini çocuklarına bırakmayacağını açıklamıştır.

GORDON RAMSAY

Gordon Ramsay, 220 milyon dolarlık büyük bir net değeri ile dünyanın en ünlü şeflerinden biridir.

Dünya çapındaki şef, geçtiğimiz günlerde beş çocuğuna miras bırakmak istemediğini belirtti. Ramsay, parasının hayır kurumlarını desteklemeye yardımcı olacağına güveniyor gibi görünüyor.

SİMON COWELL

İngiliz televizyon yapımcısı Simon Cowell yaklaşık 550 milyon dolardan oluşan servetinin büyük bir kısmını hayır işlerine harcayacağını şu sözlerle duyurmuştu.

“Tüm paramı çocuğuma değil, başka birilerine bırakacağım, muhtemelen çocuklar ve hayvanlar için çalışan bir yardım kuruluşuna.Mirasların bir nesilden diğer nesile geçmesi gerektiğine inanmıyorum, çocuğum da parasını tıpkı benim gibi çalışıp kazanmalı.”





ANDREW LLOYD WEBBER

Operadaki Hayalet ve Kediler müzikallerinin ünlü ingiliz bestecisi Andrew Lloyd Webber’in iki farklı evliliğinden 5 çocuğu var, ama hiçbiri Weber’in servetinden büyük bir pay alamayacak.

Webber servetinin büyük bir çoğunluğunu tiyatro topluluğuna bırakarak sorunlarla baş etmeye çalışan sanatçılara yardımcı olmayı amaçlıyor.

WARREN BUFFET

Dünyanın en zenginleri listesinde uzun zamandır daima ilk üçte yer alan Warren Buffett, çocuklarının servetini kendi başlarına kazanmaları gerektiğini savunduğu için, mirasını çocuklarına bırakmamaya karar vermiştir.

Ünlü isim şimdiye kadar birçok yardım kuruluşu için hibe etmiş olduğu servetinden geriye kalanını da eğitim ve sağlık hizmetleri için bağışlayacağını açıklamıştır.

MİCHAEL BLOOMBERG

Amerika’nın en zengin ve en güçlü isimlerinden biri olarak da tanınan New York City’nin eski belediye başkanı Bloomberg’in de listemizdeki diğer ünlüler gibi, servetini çocuklarıyla paylaşmayacağı bilinmektedir.

Georgina Bloomberg ve Emma Bloomberg isimli iki kızı olan Michael Bloomberg’in bu büyük servetini Hopkins Üniversitesi, Cornell Tech ve daha birçok farklı eğitim kuruluşuna bağışlayacağı açıklanmıştır.