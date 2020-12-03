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    Miray Daner: Hümanist biriyim

    “Pandemi tüm dünyayı zorlayan bir süreç” diyen oyuncu Miray Daner'den, çarpıcı açıklamalar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:54
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    Miray Daner: Hümanist biriyim

    Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Miray Daner, bu ay bir derginin kapağında yer aldı.

    Koronavirüs salgını dolayısıyla aylarca evde karantinada olan Daner, o sırada neler yaptığını anlattı.

    "YENİ SOSYELLEŞME"

    “Pandemi tüm dünyayı zorlayan bir süreç.” diyen oyuncu, “Kelimenin tam anlamıyla yeni sosyalleşmeye geçiş yapıldı. Bu dönemde heykel ve yazıya ağırlık veriyorum. Şan dersleri alıyorum.” dedi.

    3 KELİMEYLE KENDİNİ ANLATTI

    Daner, “Kendini üç kelime ile nasıl tanımlarsın?” sorusuna ise, “Hümanist, enerjik ve sağduyulu.” yanıtını verdi.

    Miray Daner: Hümanist biriyim #1

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