Miray Daner ile Oğulcan Engin barıştı
Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Miray Daner, uzun bir süre önce ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift geçtiğimiz hafta iddialarıyla gündeme gelmişti.

Problem çözüldü

Daner’in eski sevgilisine attığı mesaj nedeniyle çift ayrılmıştı. Ancak ünlü çift, kısa sürede aralarındaki problemi çözüp barıştı.

Miray Daner'den ayrılık iddialarını yalanlayan paylaşım

İkinci kez

İlişkilerine ikinci kez şans veren Miray Daner ile Oğulcan Engin'den romantik bir paylaşım geldi. Miray Daner'in kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Miray Daner'den ayrılık iddialarını yalanlayan paylaşım

Daner, yayınladığı kareye sadece kalp emojisi koymakla yetindi.

Miray Daner'den ayrılık iddialarını yalanlayan paylaşım