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    Miray Daner zayıfladı

    Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Miray Daner’in verdiği kilolar da gözlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 08:10
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:11
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    Miray Daner zayıfladı

    Genç oyuncu Miray Daner, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Medcezir, Vatanım Sensin, Hakan: Muhafız gibi yapımlarla büyük çıkış yakalayan Miray Daner, verdiği kilolarla takipçilerini şaşırttı.

    MİNİLİ FOTOĞRAF

    Instagram hesabına aylar sonra süper minili fotoğrafını koyan Miray Daner'in son hali görenleri büyüledi.

    Aylar süren sessizlikten sonra Miray Daner'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdı.

    Miray Daner zayıfladı #1

    Miray Daner zayıfladı #2

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