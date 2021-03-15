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- Miray Daner zayıfladı
Miray Daner zayıfladı
Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Miray Daner’in verdiği kilolar da gözlerden kaçmadı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 08:10
- Güncelleme : 15.03.2021 - 09:11
Genç oyuncu Miray Daner, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Medcezir, Vatanım Sensin, Hakan: Muhafız gibi yapımlarla büyük çıkış yakalayan Miray Daner, verdiği kilolarla takipçilerini şaşırttı.
MİNİLİ FOTOĞRAF
Instagram hesabına aylar sonra süper minili fotoğrafını koyan Miray Daner'in son hali görenleri büyüledi.
Aylar süren sessizlikten sonra Miray Daner'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdı.