Miray Daner'e İtalya'dan teklif

Miray Daner'in Türkiye'deki başarısı, yurt dışında da dikkat çekti.

Rol aldığı projelerde adından söz ettiren ünlü oyuncu Miray Daner, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif aldığı ortaya çıktı.

TEKLİF YAĞIYOR

Pandemi döneminden sonra teklifleri değerlendirmek için İtalya’ya gidecek Daner’in, projelerde yer alacağı öğrenildi. Oyuncuya, diğer ülkelerden de teklifler geldiği konuşuluyor.

PLANLARDA TİYATRO DA VAR

Daner, bu dönemde Türkiye’den gelen birçok sinema ve dizi projesini okuyarak, değerlendiriyor. Oyuncu, ayrıca çok sevdiği tiyatro için de kolları sıvadı. Daner, eğitim alarak, yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.