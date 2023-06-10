Miray Daner'in bikinili pozları olay oldu! Göğüslerini küçülttü... Mavi bikinisi ile tatil pozları paylaşan oyuncunun göğüslerini küçültmek için operasyon geçirdiği iddia ediliyor.

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Kubilay Aka ile bir süre aşk yaşayan oyuncu, son olarak Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile anıldı.

Engin ile ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Miray Daner, bu kez aşk hayatının dışında bir konuyla gündeme geliyor.

Göğüslerini küçülttü

Bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Daner’in göğüsleri dikkat çekti.

Güzelliği ile öne çıkan Miray Daner’in, göğüslerini küçülttüğü iddia ediliyor.

Mavi bikinisi ile tatil pozları paylaşan Daner’in göğüslerinin önceden daha büyük olduğu iddia edilirken, takipçilere göre fotoğraflar operasyonu doğrular nitelikte.