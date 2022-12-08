Miray Daner'in sütyen-ceket tarzı beğenilmedi

Kuş Uçuşu'nun Aslı Tuna'sı Miray Daner, sütyen-ceket kombiniyle dikkat çekti.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'la başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisinde rol alan ve ateşli sahneleriyle uzun süre gündemde olan Miray Daner, tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le evleneceği iddia edilen oyuncunun, yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü.

Kot tarzı

Denim ceket ve sütyen kombini yaparak saçlarını dağınık toplayan Miray Daner'in hayranlarının bir kısmı, oyuncunun bu tarzını beğenmedi.

Beğenmeyenler ve beğenenler, Daner'in paylaşımının altına yorum yağdırdı.