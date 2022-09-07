Bir dönemin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam'ın son hali ortaya çıktı.

Uzun zamandır hem ekranlardan hem de müzik çalışmalarından uzak duran Mirkelam, gözlerden ırak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

10 yıldır Aysen Sabancı ile birlikte

Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam, 10 yıldır Aysen Sabancı ile aşk yaşıyor.

56 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile yine adından söz ettirdi.

Fenomen şarkıları var

İşte Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam'ın son hali...