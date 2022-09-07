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    Mirkelam'ın son hali

    Bir dönemin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam'ın son hali ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 08:45
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    Mirkelam'ın son hali

    Uzun zamandır hem ekranlardan hem de müzik çalışmalarından uzak duran Mirkelam, gözlerden ırak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

    10 yıldır Aysen Sabancı ile birlikte

    Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam, 10 yıldır Aysen Sabancı ile aşk yaşıyor.

    Mirkelam ın son hali #1

    56 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile yine adından söz ettirdi.

    Fenomen şarkıları var

    İşte Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam'ın son hali...

    Mirkelam ın son hali #2


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