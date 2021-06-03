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    Mısırlı sevgilisinden Şeyma Subaşı'na sürpriz evlilik teklifi

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 07:22
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 08:32
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    Mısırlı sevgilisinden Şeyma Subaşı'na sürpriz evlilik teklifi

    Şeyma Subaşı, son gönderisinde Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini paylaştı.

    DİZ ÇÖKTÜ

    Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.

    EN ZENGİN ARAPLAR LİSTESİNDE

    Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD’nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapan Al Saloussi’nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020’de yayınlanan ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer alan Al Saloussi’nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

    Mısırlı sevgilisinden Şeyma Subaşı'na sürpriz evlilik teklifi VİDEO

    Mısırlı sevgilisinden Şeyma Subaşı na sürpriz evlilik teklifi #1

    Mısırlı sevgilisinden Şeyma Subaşı na sürpriz evlilik teklifi #2

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