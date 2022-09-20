Petrol
90.97
0.05%
Euro
18.2648
0.06%
Dolar
18.3167
-0.01%
Altın
980.93
0.09%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
351.949
-2.96%
BTXN Coin
8.03
-0.24%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu

    Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışmasında Nursena Say, birinci seçildi.
    • 20.09.2022 - 23:27
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 23:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu

    Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.

    Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

    Türkiye'nin en güzel kızı: Nursena Say

    19 numara Nusena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, ülkemizi Miss World’de temsil edecek.

    24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu VİDEO

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu #1

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu #2

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu #3

    Selin Erbek Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi

    Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı, 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu #4

    Aleyna Şirin, Miss Universe seçildi

    5 numara Aleyna Şirin, Miss Universe seçildi. 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu #5

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu #6

    Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu #7


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak
    Dünya

    ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın tüm ülkeleriyle görüşürüz
    Politika

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın tüm ülkeleriyle görüşürüz

    Görüş Bildir