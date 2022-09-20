Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışmasında Nursena Say, birinci seçildi.

Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

Türkiye'nin en güzel kızı: Nursena Say

19 numara Nusena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, ülkemizi Miss World’de temsil edecek.

24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu VİDEO

Selin Erbek Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi

Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı, 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

Aleyna Şirin, Miss Universe seçildi

5 numara Aleyna Şirin, Miss Universe seçildi. 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.