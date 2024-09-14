Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, neden seçildiğini açıkladı Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen yaptığı açıklamada estetiği olmadığını ve bu yüzden seçildiğini söyledi. Bilgen ayrıca, Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümü kapsamıyor" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Miss Turkey 2024 yarışması geçtiğimiz günlerde, Türkiye güzelini belirledi.

Yarışmada Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen, eleştirilerin odağındaki isim oldu ve birçok kişi tarafından da beğenilmedi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, katıldığı bir programda ise kendisine yapılan eleştirileri önemsemediğini söyledi.

Bilgen'in bu sözlerini de yeni bir açıklama daha takip etti.

Özlem Gürses'in Youtube kanalına konuk olan Bilgen, neden seçildiğini açıkladı ve estetiksiz olmasının etkisi olduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZDE YANLIŞ BİR ALGI VAR"

Bilgen'in devam eden açıklaması ise şu şekilde:

Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu bir güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bir bütün. Hepsi bir araya gelir, bir karakter oluşturur.

"GÜZELLİK SADECE FİZİKSEL OLMAZ"

Dolasıyla iç güzelliğinin, o beyninin güzelliği, duruşu, zerafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Çünkü güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil.



Bunların bütününü oluşturarak, Miss World'e böyle kadınlar çok önemli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Bunları tanıtıp, ülkelerini temsil ediyorlar. Benim kanser üzerine araştırmalarım var. Ülkemi başarılı bir şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum.