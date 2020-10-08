Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin kimdir? Sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir?

Koronavirüs döneminde yaptığı partiler ve sokaklarda maskesiz görüntülenmesiyle gündemden düşmeyen Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi kimdir?

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, açıklamalarıyla oldukça tepki toplamıştı. Şahin, bu sefer de bir röportajda yemek rutinini anlatırken kullandığı İngilizce kelimelerle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümü öğrencisidir. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor.

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Aral, İstanbul'da dünyaya geldi. ABD'de yaşayan Yiğit Marcus Aral, eğitimini University Of Miami'de tamamladı ver ardından 3 yıl daha Miami'de kaldı. Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapıyor ve Muğla'da yaşamını sürdürüyor.

Yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD'de uzun süre yaşamıştır. Eğitimini 'University Of Miami'de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor'a da katılmıştı.

Türkiye'de Survivor ve Adriana Lima'nın paylaşımıyla daha da gündeme gelmiştir. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Aral'a destek olmuştu.

ŞEVVAL ŞAHİN NE DEDİ?

Boğazda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" dedi.

Şahin, verdikleri partiden sonra 10 kişinin covid-19 testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Eleştirilere "Abartıldığı kadar vaka yok" diyerek yanıt veren Miss Turkey 2018 Güzeli, "Covid-19 testim iki kere negatif çıktı. Erkek arkadaşımın test sonuçları pozitifti ama o da atlattı" ifadelerini kullandı.