Miss Universe Türkiye'nin birincisi Ayliz Duman oldu

Haber Merkezi
2024 'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması gerçekleştirildi.
Birinciliği Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman aldı.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor. Sosyal medyada gündem olan ismin, üniversite sınavına hazırlandığı biliniyor.
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