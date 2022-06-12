Mithat Can Özer: Annem konserlerden bahsetmiyor

Armutlu'da ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Mithat Can Özer, "Minik Serçe sahnelere dönecek mi?" sorusuna cevap verdi. Özer, "Konserle ilgili hiçbir şey dediğini duymadım" ifadelerini kullandı.

Türk müzik piyasasının önemli isimlerinden olan Sezen Aksu, uzun bir süre önce konser vermeyi bıraktı.

Sahnelere ara veren ancak hayranları tarafından özlenen Aksu hakkında oğlu Mithat Can Özer konuştu.

Armutlu'da gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özer, "Minik Serçe sahnelere dönecek mi?" sorusuna cevap verdi.

Gazetecileri görünce şaşıran Özer, oyuncu Alina Boz ile olan ilişkisinin ise devam ettiğini belirtti.

"Annem konserle ilgili bir şey demiyor"

MİLLİYET'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; "Sezen Hanım sahnelere geri dönecek mi?" sorusu yöneltilen Mithat Can Özer, şu yanıtı verdi:

"Konserle ilgili hiçbir şey dediğini duymadım. Tekrar sahnelere çıkarsa hoş olur tabii ki.

O eksiklik biraz bizim hayatımızda da oldu doğruyu söylemek gerekirse. Bende bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz."





Alina Boz açıklaması

Uzun süredir kendisinden 17 yaş küçük oyuncu Alina Boz ile aşk yaşayan 40 yaşındaki müzisyen, "Sizi yan yana göremiyoruz, ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu da cevapladı.

Mithat Can Özer, "Biz çok fazla ortalarda olmadığımız için yan yana göremiyorsunuz. Yoksa devam, her şey yolunda. Onun işleri var, benim bunlar hakkında konuşmam olmaz" ifadelerini kullandı.