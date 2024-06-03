Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan Kobe Bryant temalı tasarım! Elbiseye yorum yağdı

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programıyla adından söz ettiren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, uzun bir süredir ekranlardan uzak.
Son tasarımı olay oldu
Sosyal medyada hesabından sık sık tasarımlarını giyerek poz veren Saraçoğlu, son tasarımı olay oldu. Paylaşımıyla herkesi şaşırtan ünlü modacı, elbisesi komik bulundu.
Kobe Bryant hayranı
Saraçoğlu'nun kendisine 'Potanın Sultanı' lakabını vererek paylaştığı Kobe Bryant temalı tasarımı dillere fena düştü!
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