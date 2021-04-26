Mohamed Hadid: Gigi Hadid bebekliğinden beri para kazanıyor

Mohamed Hadid, kızı Gigi Hadid'in bebekliğinden beri para kazandığını açıkladı.

Milyarder iş insanı Mohamed Hadid, sosyal medya hesabından kızı Gigi Hadid hakkında konuştu. Kızı ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlayan Hadid, Gigi'nin şimdiye kadar kendisinden hiç para almadığını söyledi.

"HİÇ PARA ALAMADI"

72 yaşındaki iş insanı, "Gigi Hadid hakkında bilmediğiniz 20 şey" başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Mohamed Hadid, "Kendi kendine kazandı... Ailesinden 1 dolar bile almadı." dedi. Baba Hadid, kızının modellik kariyerine henüz birkaç aylık bebekken başladığını söyledi. Mohamed Hadid'in Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gigi, o dönemlerde bir markanın bebekler için tasarladığı koleksiyonu tanıtmıştı.

35 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Mohamed Hadid, kızının 35 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu kendi başına kazandığını belirtti. Ancak bu durum sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı takipçiler, Gigi Hadid'in popüler olmasını ve bu kadar çok kazanmasını ayrıcalıklı bir aileden gelmesine bağladı.