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    Mohamed Hadid: Gigi, parasını kendisi kazandı

    Gigi Hadid'in elde ettiği gelire ilişkin konuşan baba Hadid, Gigi'nin bebekliğinden bu yana para kazandığın söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 15:23
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    Mohamed Hadid: Gigi, parasını kendisi kazandı

    Emlak kralı Mohamed Hadid, model ve oyuncu kızı Gigi Hadid'i anlattı.

    23 Nisan'da 26 yaşına giren kızı ile ilgili hayranların bilmeyebileceği bir liste paylaşan Hadid, "Gigi Hadid kişisel servetini kendi başına oluşturdu" dedi.

    "AİLESİNDEN TEK BİR DOLAR ALMADI"

    Hadid, 35 milyon dolar servete sahip kızının modellik kariyerine birkaç aylık bebekken başladığını belirtti.

    72 yaşındaki baba Hadid, kızıyla ilgili "Kendi kendine kazandı. Ailesinden tek bir dolar bile almadı." ifadesini kullandı.

    Mohamed Hadid: Gigi, parasını kendisi kazandı #1

    Mohamed Hadid: Gigi, parasını kendisi kazandı #2

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