Euro
10.2196
0.79%
Dolar
8.4252
0.67%
Altın
482.47
0.88%
Borsa
1.345
0%
Bitcoin
431.110
5.74%
EXEN Coin
23.94
15.54%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı

    Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı’na jestler yapmaya devam diyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı

    Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, aşkı için ne yapacağını şaşırdı.

    3.5 MİLYON DOLAR

    Şeyma Subaşı için Miami'den 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, yaptığı jestlerle konuşulmaya devam ediyor.

    4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami’nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı’nda yer alıyor. Şeyma Subaşı’nın evi kendi zevkine göre dekore etmeye başladı..

    "EN İYİSİNİ HAK EDİYORUM"

    Şubaşı, sevgilisi için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Seni çok seviyorum Meedo! ‘Harika bir adam nasıl olmalı’ diye bir kitap yazmalısın” şeklinde övgülerde bulunmuştu.

    Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı #1

    Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı #2

    Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı #3Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı #4

    Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir