Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı için Miami’den ev aldı

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı’na jestler yapmaya devam diyor.

Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, aşkı için ne yapacağını şaşırdı.

3.5 MİLYON DOLAR

Şeyma Subaşı için Miami'den 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, yaptığı jestlerle konuşulmaya devam ediyor.

4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami’nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı’nda yer alıyor. Şeyma Subaşı’nın evi kendi zevkine göre dekore etmeye başladı..

"EN İYİSİNİ HAK EDİYORUM"

Şubaşı, sevgilisi için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Seni çok seviyorum Meedo! ‘Harika bir adam nasıl olmalı’ diye bir kitap yazmalısın” şeklinde övgülerde bulunmuştu.