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    Mohammed Alsaloussi'nin Serenay Sarıkaya hamlesi

    Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo, Serenay Sarkıya’nın 30 hafta önce paylaştığı Instagram gönderisine yorum yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 07:32
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    Mohammed Alsaloussi'nin Serenay Sarıkaya hamlesi

    Evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Şeyma Subaşı ve Meedo magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

    Mısırlı sevgilisinden ayrılır ayrılmaz Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı'nın sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

    Birlikte görüntülenen ikilden herhangi bir açıklama gelmezken, eski enişte Meedo'nun yaptığı son hamle bir anda ortalığı karıştırdı.

    "Harika parça"

    Şeyma'dan sonra arayışa geçen Mısırlı Meedo, Serenay Sarıkaya'nın Instagram profilini baştan aşağı inceledi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına beğeni yapan Meedo'nun, başka bir fotoğrafa ise, "Harika parça" yorumunda bulunması şaşkına çevirdi.

    Mohammed Alsaloussi nin Serenay Sarıkaya hamlesi #1

    Meedo'nun yorumu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

    Acun akıllara geldi

    Bu olay Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan ayrıldığı zamanlar Serenay Sarıkaya'nın kalçalarına bakmasını hatırlattı.

    Mohammed Alsaloussi nin Serenay Sarıkaya hamlesi #2


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